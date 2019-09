Photo : YONHAP News

Les congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, qui débutent aujourd’hui et s’étendent jusqu’à dimanche, commencent sous la pluie. Alors qu’une grande partie des sud-Coréens ont pris la route pour rendre visite à leur famille, les précipitations se sont abattues du nord au sud du pays.Les températures se sont grandement rafraîchies la nuit dernière, laissant place cet après-midi à un petit 22°C sur Séoul et Busan, 23°C à Daejeon, 24°C à Daegu et 26°C sur l’île de Jeju.