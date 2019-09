Donald Trump exprime son intention de rencontrer Kim Jong-un avant la fin de cette année

Photo : YONHAP News

Le président américain a annoncé hier, heure locale, aux journalistes qu'il avait l'intention de rencontrer le leader nord-coréen Kim Jong-un avant fin 2019. Une déclaration qui laisse donc présager un possible troisième tête-à-tête nord-coréano-américain.En effet, la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui a fait savoir lundi dernier que son pays se proposait de renouer les pourparlers fin septembre, en demandant à Washington de venir avec une nouvelle « méthode de calcul ».Interrogé sur cette nouvelle approche, le locataire de la Maison blanche s'est contenté de répondre que l'on verrait ce qui se passerait, avant d'assurer que Pyongyang souhaitait sincèrement rencontrer les responsables américains, comme le font l'Iran et la Chine.Le président Trump a déjà envoyé un signe positif pour la relance des négociations avec la Corée du Nord. Il a limogé cette semaine John Bolton, l'un des principaux faucons en matière de politiques à l'encontre de la Corée du Nord, auquel le régime de Kim Jong-un se montrait bien hostile. Et d'ajouter que c'était une grande catastrophe que son ancien conseiller à la sécurité nationale ait évoqué le « modèle libyen » auprès de Pyongyang.