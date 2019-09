Pompeo possible successeur de Bolton : Trump réfute la rumeur lancée par la presse américaine

Photo : YONHAP News

La chaîne de télévision américaine CNN, citant une source venue de la Maison blanche, a fait savoir que le président américain pourrait nommer son secrétaire d’Etat Mike Pompeo au poste de conseiller présidentiel à la sécurité nationale, à la place de John Bolton, limogé le 10 septembre dernier. Ce serait ainsi le deuxième secrétaire d’Etat à cumuler son poste avec celui de conseiller à la sécurité nationale, après Henry Kissinger sous l’administration de Richard Nixon.Suite à cette annonce, Donald Trump a fait savoir aux journalistes qu’il ne comptait pas nommer Pompeo à ce poste, avouant tout de même en avoir discuté avec lui. « Je pense qu’il est fantastique, mais je lui en ai parlé et il a décidé » a-t-il déclaré.Lors de la révocation de John Bolton, Donald Trump a annoncé que son nouveau conseiller serait nommé la semaine prochaine parmi cinq candidats, dont les noms ont été dévoilés par la presse américaine. Parmi eux, on retrouve Keith Kellogg, l'ancien conseiller à la sécurité, et Brian Hook, l'émissaire spécial pour l’Iran.