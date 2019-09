Le nombre total de transfuges nord-coréen est en baisse

Photo : KBS News

1 137 nord-Coréens ont fui leur pays pour s'installer dans un tiers pays en 2018, soit 10,8 % de moins par rapport à 2015. En 2016, ce nombre a atteint 1 418 alors qu'un an plus tard, il s'est établit à 1 127. Ces statistiques ont été révélées aujourd’hui dans des documents du ministère de la Réunification remis à Lee Suk-hyun, élu du Minjoo, le parti au pouvoir.Pour être plus précis, une baisse a été constatée chez les nord-Coréens âgés de 20 à 40 ans. Ce nombre est passé de 410 en 2015 à 319 en 2018 chez les jeunes d'une vingtaine d'années, de 319 à 292 parmi les trentenaires, et de 290 à 270 chez les quadragénaires.En revanche, sur la même période, le nombre de transfuges nord-coréens a évolué de 94 à 119 chez les quinquagénaires, et de 60 à 61 pour les sexagénaires.D'après le parlementaire, la baisse pourrait s'expliquer par le contrôle renforcé des frontières, et la difficulté de s'adapter au pays adopté pour les postulants à la défection. Et d'ajouter que face à cette tendance complexe, il faudrait élaborer des politiques de soutien plus diversifiées et souples.