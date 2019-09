Chuseok : trois Sud-Coréens sur dix font un long trajet pour rejoindre leur ville natale

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, la Corée du Sud célèbre la fête des récoltes également appelée « Chuseok ». Sous un ciel ensoleillé, les habitants étaient nombreux à prendre la route pour aller retrouver au loin leurs familles. Ainsi, le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a révélé les résultats d’une enquête effectuée auprès de 9 000 foyers au cours des quatre derniers jours.Selon ce sondage, 34,1 % des personnes interrogées prévoyaient de sortir de leur ville métropolitaine et de leur province, où ils résident normalement, pour se rendre dans leur famille. 61 % ont répondu qu’ils resteraient dans la même ville ou province, tandis que 5,8 % n’ont pas encore décidé s’ils partiraient ou non.Parmi ceux qui ne font pas de long trajet, 62,2 % ont indiqué qu’ils vivaient tout simplement dans leur région natale ou bien que leurs parents ou proches habitaient près de chez eux. Par contre, 9,7 % ont déclaré renoncer à la grande réunion familiale en raison de leurs activités professionnelles. 6,6 % à cause des grands embouteillages sur la route, et 5,8 % pour des raisons financières. 4,8 % ont répondu que les parents faisaient « le chemin inverse » pour monter à Séoul chez leurs enfants.Cette année, le congé de Chuseok dure quatre jours, beaucoup plus court que l’année dernière et la précédente, soit cinq et dix jours. Par conséquent, parmi ceux qui se rendent dans leur ville d'origine, 37,7 % y restent pour deux jours et 34,5 % pour trois jours, alors que 10,4 % préfèrent repartir le jour même.