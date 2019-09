Coup d'envoi du Grand prix de taekwondo au Japon

Photo : YONHAP News

La seconde série du Grand prix mondial de taekwondo, organisé par la Fédération internationale de la discipline, a débuté aujourd'hui à Chiba au Japon pour trois jours. C'est la première fois que l'Archipel accueille cet événement inauguré en 2013 et dédié à l'art martial coréen.A dix mois des Jeux olympiques de Tokyo 2020, 32 sportifs répartis en quatre catégories vont disputer la première place pour remporter la récompense de 5 000 dollars. Ceux qui se classeront en deuxième et troisième position recevront respectivement 3 000 et 1 000 dollars.La Corée du Sud a envoyé pour ces compétitions dix taekwondoïstes dont cinq athlètes féminines.