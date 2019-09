Les soldats sud-coréens à l’étranger célèbrent aussi la fête traditionnelle de Chuseok

Photo : YONHAP News

Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), quelques 1 100 soldats sont en mission à l'étranger dans le cadre des opérations de maintien de la paix, de soutien à la reconstruction ou d’échanges militaires. Aujourd’hui, ils ont célébré eux aussi cette fête des récoltes.Tout d’abord, l'unité Hanbit, envoyée au Soudan du Sud pour apporter son soutien à la reconstruction du pays, a invité 200 enfants des camps de réfugiés, ainsi qu’une trentaine de responsables de l’ONU et des ONG, à fêter ensemble Chuseok. Les soldats ont fait découvrir à ces enfants des jeux folkloriques, réalisé des démonstrations de taekwondo et ont assisté à un spectacle de tambours. Le contingent a également organisé des séances de consultation médicale pour les petits réfugiés.Quant aux soldats du destroyer Gang Gam-chan du 30e bataillon de l'unité Cheonghae qui est arrivé dans le golfe d'Aden, près de la Somalie, au début de ce mois, ils ont effectué le « charye » à bord, la cérémonie d’offrandes aux ancêtres.Pour sa part, le contingent Dongmyung, déployé au Liban dans le cadre du maintien de la paix des Nations unies, a rendu un culte aux ancêtres et a organisé des jeux traditionnels, tout en menant ses opérations de patrouille et de reconnaissance pour lutter contre l’arrivée d’armes illicites et de groupuscules armés.Aux Emirats arabes unis, l’unité Akh, dépêché dans le cadre d’échanges militaires et d’un entraînement militaire spécial, a également célébré Chuseok comme il se doit.