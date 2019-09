La Corée du Nord souligne sa capacité à gérer les sinistres

Photo : YONHAP News

Même aujourd’hui, jour de la fête des moissons, les médias nord-coréens se sont consacrés à la diffusion d’images liées au désastre causé par le 13e typhon Lingling qui a frappé la péninsule coréenne le weekend dernier. L’occasion de louer les efforts des fonctionnaires ou des soldats mobilisés dans la « bataille » pour les travaux de rénovation.L'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a rapporté que les autorités avaient apporté des biens de première nécessité aux sinistrés, assurant ainsi leur bonne santé et un retour à une certaine stabilité.Quant au Rodong Sinmun, l'organe du Parti des travailleurs, il a fait savoir que les sept portions de la voie de chemin de fer située à Danchon, région connue pour ses mines, qui avaient été ravagées par des rafales de vent, ont toutes été rénovées et que les trains peuvent à nouveau transporter des passagers pour la fête traditionnelle de Chuseok. Le quotidien a également présenté le Musée national de Koryo, détruit par le typhon mais rénové en seulement un jour.Ces reportages auraient pour objectif d'exhiber auprès de la population la capacité du régime à gérer les sinistres et ainsi appeler à l'union nationale.