Golden Ray : deux membres de l’équipage sud-coréen sont arrivés à Séoul

Photo : YONHAP News

Parmi les dix membres sud-coréens de l’équipage du cargo Golden Ray, deux personnes sont arrivées ce matin à l’aéroport international d’Incheon. Un employé, qui s’était blessé aux doigts lors de l’évacuation, a été rapatrié en premier afin de se faire soigner, et il était accompagné d’un de ses collègues pour des raisons de sécurité.Les autorités sud-coréennes ont déclaré qu’ils tâcheraient de faire en sorte que les huit autres membres puissent regagner le pays au plus vite avec leurs familles qui ont fait le déplacement peu après l’accident.Pour rappel, le Golden Ray, qui appartient à Hyundai Glovis Co., filiale logistique du constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor, et qui transportait environ 4 000 véhicules à son bord, a chaviré le 8 septembre dernier au large de la ville de Brunswick, dans l’état de Géorgie. Heureusement, la garde côtière américaine a réussi à sauver les 23 membres d’équipage, dont dix sud-Coréens.