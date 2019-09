Cinéma : rétrospective de Bong Joon-ho à Moscou

Photo : YONHAP News

La Russie redécouvre les chefs d’œuvres du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho dont le dernier long métrage a remporté la Palme d’or lors de la 72e édition du Festival de Cannes. « Parasite », sorti en salle au début du mois de juillet, a enregistré 300 000 entrées dans tout le pays, soit un record historique pour un film sud-coréen.Dans la foulée de ce succès, le Centre culturel coréen à Moscou a organisé une rétrospective dédiée à ce grand cinéaste du 11 au 13 septembre. Trois films sont programmés : « Le Transperceneige » (2013), « Memories of Murder » (2003) et « The Host » (2006).Le premier jour, les séances du « Transperceneige » ont attiré un millier de spectateurs. Elles ont été suivies d’une conférence sur le film. Anton Dolin, un célèbre critique russe, a fait l’éloge du réalisateur sud-coréen. Selon lui, Bong Joon-ho est un de ses artistes qui savent manier l’art de traiter des sujets universels tout en divertissant le public avec humour et suspense.