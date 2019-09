Photo : KBS News

Les sud-Coréens ont pu profiter d’un temps magnifique lors des célébrations de Chuseok, la fête des récoltes, qui avaient lieu ce vendredi. Alors que les congés avaient débuté hier sous la grisaille et la pluie, le ciel s’est rapidement dégagé aujourd’hui pour laisser place au ciel bleu et au soleil.Les températures sont remontées en flèche pour atteindre 28°C à Séoul, Daegu et Daejeon, et 27°C à Busan et sur l’île de Jeju.