Moon Jae-in donne la priorité au dialogue avec Donald Trump

Photo : YONHAP News

Dès son retour au bureau après la fin des congés de quatre jours de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons, le président de la République a donné la priorité à la vie du peuple, à la diplomatie et à la sécurité.Ses efforts seront prioritairement concentrés sur la réforme du Parquet et de l’éducation dans le but d’améliorer le quotidien des sud-Coréens, dont nombreux n’adhèrent pas à la récente nomination du ministre de la Justice, Cho Kuk. Parallèlement, Moon Jae-in va se focaliser sur la préparation de sa participation à l’Assemblée générale des Nations unies et son tête-à-tête avec Donald Trump qui se tiendront la semaine prochaine à New York.Dans son discours prononcé le 15 août à l’occasion de l’anniversaire de la libération de Corée, le locataire de la Maison bleue a déjà souligné l’importance des échanges entre Séoul et Washington dans le but de contribuer à la reprise du dialogue entre son homologue américain et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cet après-midi, il a d'ailleurs réitéré sa volonté de faire tout ce qu'il pourrait pour cette reprise, à l'occasion d'une réunion avec ses conseillers.En revanche, un sommet avec le Premier ministre japonais a peu de chance d'avoir lieu car d’une part l’objectif principal de ce déplacement est de dialoguer avec le numéro un américain et d’autre part le Japon campe toujours sur ses positions malgré les tensions exacerbées entre les deux pays.