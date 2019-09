Donald Trump reçoit les parents d'Otto Warmbier

Photo : YONHAP News

Les parents d'Otto Warmbier ont été invités à un dîner organisé samedi dernier par la Maison blanche. En juin 2017, leur fils, âgé de 22 ans à l’époque, est décédé six jours après son rapatriement de Corée du Nord, dans le coma, après avoir été détenu pendant 17 mois pour avoir volé un slogan politique. Les Warmbier ont pointé du doigt le fait que le royaume ermite avait torturé leur enfant et se sont engagés depuis à dénoncer les violations des droits de l’Homme du régime de Kim Jong-un.D'après les médias américains, dont la CNN, le président Donald Trump a dîné avec le couple, accompagné de Richard Grenell. L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin est pressenti au poste de conseiller présidentiel à la sécurité nationale, pour succéder à John Bolton limogé la semaine dernière. Selon les observateurs, le locataire de la Maison blanche a rencontré cette famille, probablement afin d’indiquer au pays communiste qu'il pourrait à tout moment opter pour une politique de durcissement à son encontre.De son côté, l'ancienne secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice a confié lors d’une interview avec la chaîne américaine CBS qu'il fallait reconnaître un certain succès de la politique diplomatique de l'administration américaine dans le dossier nord-coréen, ce qu'aucun n'était parvenu à faire jusqu'ici. Et d'ajouter qu'il faudrait avoir de la patience pour voir s'installer la paix dans la péninsule coréenne.