Le Trésor américain sanctionne trois groupes de hackers nord-coréens

Photo : KBS News

Le département du Trésor des États-Unis a annoncé, vendredi dernier, de nouvelles sanctions à l’encontre de trois groupes de hackers commandités par la Corée du Nord. Il s'agit des groupes Lazarus, Bluenoroff et Andariel, tous placés sous le contrôle du Bureau général de reconnaissance du pays communiste.Lazarus est responsable des piratages contre Sony Pictures Entertainment en 2014, suite à la production d’un film comique sur Kim Jong-un. Park Jin-hyok, l'un des membres du groupe, a d'ailleurs été inculpé en septembre 2018 par l’organe exécutif américain.Bluenoroff est lié aux cyberattaques contres des institutions financières dont la banque centrale du Bangladesh. Quant au groupe Andariel, il s'est attaqué au serveur du ministère sud-coréen de la Défense.Les autorités américaines ont annoncé le gel des avoirs de ces groupes de hackers et l'interdiction de toute transaction avec ces criminels. Or, l'existence de ces avoirs sur le sol américain n'est pas confirmée et les transactions avec ces groupes sont déjà impossibles. Des sanctions donc plutôt symboliques.