Les exportations de voitures sud-coréennes poursuivent leur hausse

Photo : YONHAP News

Sur fond de baisse de la demande dans l'industrie automobile, la valeur des véhicules « made in Korea » exportés continue d'augmenter depuis cinq mois, grâce aux performances des voitures électriques et SUV, deux modèles aux prix d'exportation élevés.A en croire l'Association des constructeurs d'automobiles de Corée (Kama) et le ministère de l'Industrie, les exportations ont atteint le mois dernier 2, 97 milliards de dollars, soit 4,6 % de plus en glissement annuel. Et ce malgré la baisse générale du nombre d'unités exportées, à savoir 3,4 %.Plus précisément, de janvier à août de cette année, Hyundai et Kia ont progressé de 7,5 % et 6,5 % en termes d'unités vendues à l'étranger, alors que General Motor Korea, Ssangyong et Renault-Samsung ont essuyé des baisses respectives de 3,5 %, 22,1 % et 38,9 %.Parmi les SUV les plus recherchés, le Palisade de Hyundai, nouveau modèle haut de gamme lancé en juin dernier, a été exporté à plus de 5 100 unités en août aux Etats-Unis. Qui plus est, les ventes des marques sud-coréennes sur le marché américain ont augmenté de 13,8 % par rapport au mois précédent, devançant ainsi les véhicules japonais avec 13,1 %.Quant aux exportations de voitures électriques comme le Kona chez Hyundai et le Niro chez Kia, elles ont atteint le mois dernier 252 millions de dollars, une somme minime par rapport aux exportations totales, mais une évolution considérable avec 106,7 % de croissance.