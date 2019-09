Le retrait du Japon de la liste blanche sud-coréenne pourrait entrer en vigueur cette semaine

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen va retirer cette semaine le Japon de sa « liste blanche » des partenaires commerciaux préférentiels. À cet effet, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie publiera ce changement dans son journal officiel d’ici la fin de cette semaine.Selon la loi sud-coréenne concernant les partenariats commerciaux, le Japon fait actuellement partie des 29 nations qui figurent sur cette liste blanche aux côtés des Etats-Unis.Si la modification entre en vigueur, le pays voisin ne pourra plus bénéficier de l’exemption de procédures pour l’importation de certains produits « made in Korea ». Ainsi, le délai d’évaluation des produits destinés au marché japonais passera de cinq à 15 jours.Cependant, Séoul se montre toujours disposé à dialoguer avec Tokyo même après l’entrée en vigueur de cette modification.