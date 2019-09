Le Japon, pays le plus vieux du monde, sera dépassé par la Corée du Sud en 2050

Photo : YONHAP News

La part des personnes âgées de 65 ans et plus représente 28,4 % au Japon, soit le niveau le plus élevé du monde, avec 35 880 000 individus. Ce sont des chiffres rendus publics hier par le ministère nippon des Affaires intérieures et des Communications, à la veille de la Journée du respect pour les personnes âgées.Cette part de la population a atteint 23 % en Italie, suivi du Portugal (22,4 %) et de la Finlande (22,1 %). En Corée du Sud, elle est de 15,1 %. Selon l'Institut sur la démographie et la protection sociale du Japon, le pays du Matin clair se classera pourtant en première position mondiale en termes de part de la population de cette tranche d'âge en 2050.