Impôts : 7,5 millions de wons par personne

Photo : KBS News

La charge fiscale pourrait atteindre 7,5 millions de wons, environ 5 718 euros par personne en 2020.D’après le plan de gestion financière de l’Etat 2019-2023, établi par le ministère des Finances, les recettes fiscales nationales et régionales de l’année prochaine sont respectivement estimées à 292 000 milliards de wons (222,5 milliards d’euros) et à 96 300 milliards de wons (73,38 milliards d’euros).Lorsque ce montant est divisé par la population, la charge fiscale par personne s’élève à 7 499 000 wons, l’équivalent de 5 713 euros. Cela représente une hausse de 98 000 wons, à savoir 75 euros par rapport à cette année. Elle atteindra ensuite 7 802 000 wons (5 949 euros) en 2021, 8 165 000 wons (6 226 euros) en 2022 et enfin 8 531 000 wons (6 505 euros) en 2023.Cependant, ce chiffre obtenu par une simple division des recettes fiscales par le nombre d’habitants ne correspond pas à la somme réellement payée. En effet, la population inactive et ceux exemptés d’impôts sont également pris en compte dans le calcul.