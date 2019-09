L'ex-présidente Park est hospitalisée pour une opération de l'épaule

Photo : YONHAP News

L'ex-présidente de la République, incarcérée depuis le 31 mars 2017, a été admise ce matin dans un hôpital situé dans le sud de Séoul pour une opération chirurgicale de l'épaule. Une centaine de partisans de Park Geun-hye se sont réunis devant l’hôpital, réclamant sa libération.Son hospitalisation a été décidée par le ministère de la Justice, constatant que l'état de l’épaule gauche dont souffre l'ancienne occupante de la Cheongwadae ne s’est pas amélioré malgré plusieurs traitements internes et externes.A noter que Park a été condamnée à une peine de deux ans pour être intervenue illégalement dans la désignation des candidats de son parti aux législatives de 2016 et à une peine de cinq ans pour détournement de fonds du service national du renseignement (NIS). Ces peines s’ajoutent aux 25 ans de détention suite au retentissant scandale de corruption et d’abus de pouvoir qui a conduit à sa destitution.