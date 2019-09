La Tanzanie crée une monnaie sur les îlots Dokdo

Photo : KBS News

La banque centrale de Tanzanie a émis une pièce commémorative indiquant que les îlots Dokdo appartenaient à Séoul. Il s'agit d'une monnaie légale en argent coloré de 155,5 g fabriquée en juillet dernier, sur laquelle est inscrite la phrase suivante en anglais : « DOKDO, THE LAND of KOREA ». Une monnaie similaire a été créée en 2005 en Ouganda.La Banque de Corée (BOK) n'a jamais émis ce genre de monnaie, pour des raisons diplomatiques. Mais certains avancent qu'il faudrait y réfléchir afin de prévenir l'éventuelle création de monnaie sur les îlots par Tokyo.De son côté, la Corée du Nord a déjà créé en 2004 huit modèles de monnaie inspirés de ces îlots situés en mer de l'Est, séparant la péninsule coréenne du Japon, revendiqués sans fondement par ce dernier.