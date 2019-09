Lettre d’invitation de Kim Jong-un à Donald Trump : la ministre des Affaires étrangères confirme être au courant

Photo : YONHAP News

Assistant aujourd’hui à la commission parlementaire chargée de la diplomatie et de la réunification, la ministre des Affaires étrangères a confirmé que Washington avait partagé des informations portant sur une nouvelle lettre de Kim Jong-un envoyée au président américain Donald Trump, dans laquelle il l’invitait à venir à Pyongyang.Pourtant, Kang Kyung-wha s’est dite ne pas être en mesure de dévoiler de détails sur le contenu et la date d’envoi de cette missive.Concernant une nouvelle rencontre Kim-Trump, la chef de la diplomatie sud-coréenne a mis l’accent sur la nécessité d’organiser des discussions de travail entre Pyongyang et Washington avant la tenue d’un troisième sommet bilatéral.