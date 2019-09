Aide alimentaire : Pyongyang fait la sourde oreille à l’offre de Séoul

Photo : YONHAP News

L'aide humanitaire que Séoul a décidé d'apporter à Pyongyang via le Programme alimentaire mondial (PAM) risque de ne pas parvenir à la date prévue, fin septembre.C'est ce qu'a annoncé le ministère sud-coréen de la Réunification lors d’un point presse tenu aujourd'hui. Selon son porte-parole, les consultations entre l'organisme d'aide alimentaire et les autorités nord-coréennes n'ont pas eu lieu, comme escompté, et le régime de Kim Jong-un reste toujours muet sur la question. En effet, l'agence humanitaire a le projet d'envoyer au pays communiste 50 000 tonnes de riz.Lee Sang-min a d'ailleurs souligné que le gouvernement rendrait public tôt ou tard sa position officielle, en consultation avec le PAM et les ministères concernés, sans donner pour autant de délai précis.L’officiel est aussi revenu sur la responsabilité réciproque des deux côtés du 38e parallèle concernant le dossier des familles séparées par la guerre de Corée, récemment évoquée par le président Moon Jae-in. Il a précisé que le chef de l'Etat s’était exprimé ainsi, afin de déplorer que l’engagement intercoréen sur les rencontres par visioconférence ou les retrouvailles en chair et en os était loin d’être réalisé.