Séoul condamne les attaques des sites pétroliers saoudiens

Suite aux attaques de drones contre les installations pétrolières d’Arabie saoudite, le gouvernement sud-coréen s'est dit préoccupé par ces actes représentant une menace pour la sécurité énergétique et la stabilité régionale. Dans la foulée, il a condamné toute offensive du même genre.Dans un communiqué publié aujourd’hui au nom du porte-parole du ministère des Affaires-étrangères, Séoul a dit rester très attentive aux commentaires faits par le gouvernement saoudien et la compagnie nationale Aramco.Ces frappes de drones sur le centre de désulfuration d'Abqaiq et sur le site pétrolier de Khurais ont eu des conséquences sur la production pétrolière du pays. Les attaques ont été revendiquées par des rebelles yéménites, soutenus par l’Iran, mais les Etats-Unis ont accusé ce dernier d’avoir directement orchestré ces attentats.