Le « sentier de la paix » attire plus de 10 000 visiteurs

Photo : KBS News

Plus de 10 000 visiteurs se sont rendus sur le « sentier de la paix » de Goseong. Ouvert fin avril, le parcours s’étend sur 2,7 km de long, offrant une vue magnifique sur la mer de l'Est ainsi que la zone démilitarisée (DMZ).Au regard du succès de cette promenade, le projet pour la création d’une zone touristique spéciale au sein même de la DMZ s'accélère. La salle de briefing et d'autres espaces de l'Observatoire du mont Geumgang seront ainsi rénovés pour les visiteurs. D'autres pistes de randonnée pédestre verront également le jour.Un budget dédié a d'ailleurs été confirmé. Au total, plus de 9,7 milliards de wons, soit environ 7,4 millions d'euros seront injectés dans le projet.