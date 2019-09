Photo : YONHAP News

Alors que les congés de Chuseok ont débuté sous la pluie jeudi dernier, les sud-Coréens ont pu apprécier un temps ensoleillé de vendredi à dimanche. Une météo qui se poursuit aujourd’hui avec un grand ciel bleu sur la majeure partie du territoire.Malgré des températures nocturnes et matinales qui commencent doucement à se rafraîchir, les après-midis restent chauds. À Séoul, il faisait 30°C et jusqu’à 32,5°C en ressenti, à Busan, Incheon et Daejeon 28°C, et à Daegu et sur l’île de Jeju 27°C.