Trump autorise l'utilisation des réserves stratégiques de pétrole

Photo : YONHAP News

Suite aux attaques d’installations pétrolières saoudiennes qui ont coupé de moitié la production pétrolière du pays, le président américain a ordonné dimanche l'utilisation des réserves stratégiques afin de prévenir toute flambée des cours. Il s'agit d’un déchargement de 660 millions de barils.Aujourd'hui, dès l'ouverture du marché international, le prix du Brent a grimpé de 12 % par rapport au dernier jour ouvrable et celui du brut intermédiaire de référence, en provenance de l'ouest du Texas aux Etats-Unis (WTI), a bondi de 15 %.La Maison blanche a également demandé d'accélérer les procédures administratives destinées à permettre la construction d’oléoducs dans certains Etats américains dont le Texas.Au pays de l'oncle Sam, l'Iran et l'Iraq sont évoqués comme potentiels auteurs de ses attentats. La conseillère en communication de la White House Kellyanne Conway a souligné dans une interview avec Fox News que Washington exercerait toujours la pression sur le programme nucléaire iranien, tout en suggérant la possibilité d’un sommet entre les dirigeants américain et iranien, en marge de l'Assemblée générale de l'Onu prévue à la fin du mois.