Un premier cas de peste porcine africaine confirmé en Corée du Sud

Un premier cas de peste porcine africaine (PPA), dont le taux de mortalité peut atteindre 100%, a été confirmé aujourd’hui en Corée du Sud.D’après le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, cette pathologie animale est survenue dans une ferme située à Paju, ville située au nord-ouest de Séoul, non loin de la frontière intercoréenne.La peste porcine africaine, qui ne se transmet pas aux humains, se répand souvent via les sangliers sauvages. Il n'existe pour l’instant aucun vaccin ni traitement contre cette épizootie fatale. Rappel : cette maladie contagieuse a frappé plusieurs pays asiatiques comme la Chine, le Vietnam et la Birmanie. En Corée du Nord, son premier cas a été déclaré le 30 mai dernier.Afin d’endiguer la PPA, les autorités sanitaires ont effectué des tests sanguins dans l’ensemble des fermes porcines et déployé d’importants efforts de mises en quarantaine. Malgré tous ces efforts, la Corée du Sud n’a pas su éviter sa propagation.