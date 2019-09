Pyongyang exige de Washington des garanties de sécurité et la levée des sanctions

Photo : KBS News

En amont des négociations de travail sur le nucléaire avec les Etats-Unis, qui pourraient bientôt reprendre, la Corée du Nord avance ses pions. Elle a en effet annoncé que des garanties de sécurité et la levée des sanctions à son encontre devraient être discutées lors de ces pourparlers.Dans un communiqué relayé hier par l’agence KCNA du pays communiste, le directeur général du département des affaires américaines au sein du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a martelé que « notre position est claire et immuable », c’est-à-dire que « les discussions sur la dénucléarisation ne seront possibles que lorsque les menaces et les obstacles, qui mettent en danger la sécurité de notre système et entravent notre développement, seront nettement et indubitablement écartés ». « La sécurité du système » et « les menaces qui entravent le développement », auxquels il fait référence, signifieraient respectivement des garanties concernant la sécurité du régime et les sanctions contre Pyongyang.Le diplomate nord-coréen a de cette manière explicitement annoncé les sujets que son pays veut mettre sur la table lors des prochaines négociations.Il a ajouté que ce serait à Washington de décider de « faire de ces pourparlers de travail une fenêtre d’opportunité ou une occasion de précipiter la crise ».Pour rappel, le 9 septembre, la première vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui a proposé que des pourparlers aient lieu fin septembre. Mais hier, le directeur général a indiqué qu’ils étaient attendus « dans quelques semaines ».