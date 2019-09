Le nombre de touristes japonais a grimpé entre juin et août, malgré le conflit Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Les tensions sont toujours présentes entre les deux pays voisins, depuis que le gouvernement de Tokyo a durci en juillet dernier les conditions d'exportation vers la Corée du Sud de plusieurs produits utilisés pour la fabrication de puces électroniques. Malgré cela, les arrivées de touristes nippons dans le pays du Matin clair ont augmenté.Les chiffres sont parlants. A en croire le ministère de la Justice, entre juin et août, un total de 896 000 Japonais ont visité la Corée du Sud. Soit une hausse de 13,6 % par rapport à la même période l’an dernier.Un bémol cependant, le taux de croissance des arrivées n’a cessé de reculer : 20 % en juin, 19,2 % et 4,8 % en août.Pendant la même période, le pays a accueilli près de 4 614 000 touristes étrangers. Ce qui représente une progression de 15,3 % sur un an. Sans surprise, ce sont les Chinois qui ont été les plus nombreux avec 1 641 000 visiteurs, devant les Japonais et les Taïwanais.