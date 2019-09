L'armée sud-coréenne lance le développement d'un système de laser anti-drone

Photo : YONHAP News

Un nouveau système de laser de défense va être développé par la Corée du Sud afin de renforcer la capacité à réagir face aux drones utilisés dans le cadre d’attaques terroristes et de reconnaissances non autorisées. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA).Il s’agit d’un nouveau moyen de défense qui vise à neutraliser des aéronefs inhabités de petite taille à l’aide d’un laser qui sera produit par fibres optiques. Il sera donc capable d’effectuer des frappes précises de courtes distances contre des drones et des multicoptères.Invisible et insonore, ce système sera alimenté en électricité. Le coût d’opération est estimé à à peine 2 000 wons, environ 1,53 euro par tir.Afin de le mettre au point, le gouvernement va investir au total 88 milliards de wons, c’est-à-dire environ 67,3 millions d’euros, d’ici 2023.