Un géant du service par contournement voit le jour en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les trois principales chaînes du pays, KBS, MBC et SBS, ainsi que les deux services par contournement Poop et Oksusu de SK Telecom, se sont réunis afin de lancer aujourd’hui une plateforme globale baptisée 'wavve'.Ce service a pour objectif de dépasser les 5 millions d’abonnés payants d’ici 2023 afin de devenir le leader du marché sud-coréen OTT, over-the-top en anglais, dominé actuellement par les géants américains comme Netflix et YouTube. Afin d’y parvenir, elle valorisera les contenus des chaînes existantes tout en produisant ses propres séries à gros budget.Assistant à la cérémonie de lancement qui s'est tenue aujourd'hui à Séoul, le président de la Commission des communications de Corée du Sud (KCC) a adressé un discours de félicitations. Selon Han Sang-hyuk, il faut surmonter la peur liée au changement et opter pour une réforme audacieuse gagnant-gagnant afin de survivre face à une compétition mondiale sans limite.