Mandat d’arrêt lancé contre le neveu du ministre de la Justice Cho Kuk

Photo : YONHAP News

L’étau se resserre autour du tout nouveau ministre de la Justice Cho Kuk, nommé le 9 septembre malgré de nombreux soupçons d’irrégularités qui pèsent sur lui et en particulier sur sa famille.Son neveu a été placé en détention provisoire hier tard dans la nuit dans le cadre d’une enquête sur l’un des soupçons le concernant, à savoir des placements douteux faits en 2017 dans un fonds d’investissement privé par la famille du ministre, plus précisément son épouse, ses deux enfants et son beau-frère.Un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre pour violation notamment de la loi sur les marchés des capitaux. C'est la Cour du district central de Séoul qui l’a émis, à la requête formulée hier à l’aube par le Parquet, qui poursuit ses investigations sur les accusations qui visent les Cho. Selon le tribunal, des charges essentielles ont été étayées et il y a désormais un risque de destruction des preuves par le suspect.A noter que le fils de l’un des cousins du nouveau garde des sceaux serait le propriétaire de Co-Link Private Equity, l'opérateur du fonds d’investissement en question. Il a reconnu l’avoir créé sous un nom emprunté et avec des centaines de millions de wons provenant de la femme du ministre. Celle-ci devrait alors être elle aussi auditionnée par les procureurs, vraisemblablement dans le courant de la semaine.En attendant, le Parquet a convoqué puis interrogé hier sa fille, soupçonnée d’avoir, quant à elle, bénéficié de faveurs pour intégrer une prestigieuse université et une école supérieure de médecine, et pour avoir reçu des bourses d’études, entre autres.