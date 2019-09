Les travaux parlementaires sont perturbés par la nomination de Cho Kuk

Photo : YONHAP News

L’Assemblée nationale a ouvert le 2 septembre la dernière session ordinaire de sa législature actuelle. Aujourd’hui, c’est le chef du groupe parlementaire du Minjoo, parti au pouvoir, qui devait s’exprimer à la tribune, avant ses homologues des deux autres mouvements qui feront de même demain et après-demain.Leur allocution a cependant été reportée. En cause, un désaccord entre le Minjoo et l’opposition sur la présence du nouveau ministre de la Justice Cho Kuk dans l’hémicycle, lors de ce discours.Les deux principales forces conservatrices, le Parti Liberté Corée (PLC) et le Bareun-Avenir s’y opposent farouchement, tandis que la formation présidentielle réclame le respect du programme déjà convenu.Pendant ce temps, le patron du PLC Hwang Kyo-ahn s’est rasé la tête hier devant la Maison bleue afin de protester contre la nomination de Cho au poste de garde des sceaux et pour réclamer son départ.