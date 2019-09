Les chapeaux traditionnels coréens sont exposés à New York

Photo : YONHAP News

Depuis le succès international de « Kingdom », première série originale sud-coréenne de Netflix, dont l’histoire se déroule pendant la période de Joseon, la dernière dynastie coréenne, de plus en plus d’Occidentaux s’intéressent au style vestimentaire traditionnel du pays du Matin clair.Une exposition dédiée aux chapeaux traditionnels coréens, y compris le fameux « gat », a ouvert ses portes le 10 septembre à New York, reconnue comme capitale mondiale de la culture. Intitulé « Korea: a land of hats », cet événement durera jusqu’au 15 décembre au Charles B. Wang Center de l'université de Stony Brook, un des campus de l'université d’Etat de New York.Au total, 134 pièces y sont exposées dont 25 chapeaux pour homme, huit chapeaux pour femme, trois vêtements, 19 accessoires, 38 tableaux et cinq livres anciens, etc. Des vidéos qui expliquent le processus de fabrication des différents chapeaux y sont également projetées.Cette exposition est organisée par la Fondation coréenne pour les échanges culturels internationaux (KOFICE) en collaboration avec le centre culturel coréen de New York, le Charles B. Wang Center et le Coreana Cosmetic Museum.