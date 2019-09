Photo : YONHAP News

Le soleil et les températures estivales ne quittent plus la péninsule sud-coréenne. Séoul s’est réveillé sous un grand ciel bleu, et les quelques nuages éparses prévus en début de soirée ne devraient pas rester.Si les températures ont considérablement chuté la nuit, elles remontent rapidement dès que le soleil pointe son nez. Après 18°C ce matin, Séoul enregistre cet après-midi jusqu’à 29°C tout comme Daejeon, à Busan il fait 28°C, Daegu et Incheon 27°C, et sur l’île de Jeju 26°C.