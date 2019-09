Pêche illégale : la Russie saisit deux navires de pêche nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les garde-côtes russes ont arrêté hier, heure locale, deux navires nord-coréens qui pratiquaient la pêche illégale. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse Tass en citant le Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie (FSB).Les bateaux ont été identifiés par les autorités de Moscou dans la zone économique exclusive russe en mer de l’Est avec 11 autres petites embarcations. Ils avaient à leur bord respectivement 21 et plus de 45 marins. Le deuxième navire de pêche a lancé une attaque contre les militaires russes, dont trois ont été blessés à divers degrés.Le ministre russe des Affaires étrangères a annoncé convoquer l’ambassadeur par intérim nord-coréen à Moscou afin de protester contre cet incident.Il ne s'agit pas du premier évènement du genre impliquant des pêcheurs nord-coréens. En 2016, le chalutier « Dae Yang 10 » avait attaqué les garde-côtes russes qui l’arraisonnaient, un affrontement qui avait provoqué huit blessés et un mort, côté nord-coréen.