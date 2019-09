Assemblée nationale : les séances de questions au gouvernement débutent le 26 septembre

Photo : YONHAP News

L’agenda est chargé pour les députés qui ont retrouvé leurs bancs le 2 septembre en session ordinaire de l’Assemblée nationale. Une session qui durera 100 jours. Mais depuis le tout début, le parti au pouvoir et l’opposition s’affrontent, cette fois sur la présence du nouveau ministre de la Justice dans l’hémicycle lors des discours des chefs de groupe parlementaire de trois partis.Les forces de l’opposition conservatrice, qui continuent toujours de réclamer la démission de Cho Kuk, ne veulent pas le voir assister aux allocutions qui devaient initialement commencer hier, avant d’être reportées.Les deux camps rivaux se sont cependant accordés sur les dates des séances de questions au gouvernement et de l’audit parlementaire. Les premières débuteront le 26 septembre, deux jours plus tard qu’initialement convenu, pour une durée de quatre jours. Quant au second, il aura lieu du 2 au 21 octobre.