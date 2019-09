Le gouvernement dévoile des mesures contre le déclin démographique

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé aujourd’hui une série de dispositifs pour préparer le pays à l’évolution de la pyramide des âges.D’après le ministre des Finances Hong Nam-ki, l’initiative se divise en quatre volets : augmenter la part de la population active, amortir le choc de la décroissance démographique, et faire face à l’accroissement des personnes âgées ainsi qu' à la progression des dépenses de protection sociale.Les autorités prévoient notamment de repousser sur le long terme l’âge légal à partir duquel les seniors peuvent bénéficier des allocations et des aides sociales. Il est actuellement de 65 ans. Elles envisagent également de mettre sur pied un système d’emploi continu en emboîtant le pas au Japon. Celui-ci oblige les entreprises à employer les salariés jusqu’à un certain âge, tout en leur laissant le choix de la méthode, par exemple la réembauche, le prolongement du contrat ou l’abolition de la retraite.Ensuite, les firmes qui continuent d’employer les ouvriers après leur âge de départ à la retraite toucheront une prime. Pour ce faire, une enveloppe de 29,6 milliards de wons, soit 23 millions d’euros, y sera allouée l’an prochain. L’exécutif consacrera également davantage de budget aux subventions pour l’embauche des plus de 60 ans et pour la réduction du temps de travail des employés d’âge moyen. Enfin, il compte aussi créer un visa pour les étrangers qualifiés qui permette le regroupement familial et le séjour de longue durée.En Corée du Sud, la population active recule depuis l’année dernière. La pénurie de main d’œuvre devrait se faire sentir à partir de la fin des années 2020. C’est pourquoi le gouvernement se retrousse les manches pour minimiser les éventuelles répercussions.