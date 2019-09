Le gouvernement s’engage dans le développement de l’industrie du contenu

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé hier trois stratégies visant à développer l’industrie du contenu en un acteur majeur de l’ère de la croissance innovante.L’une de ces stratégies concerne le soutien financier. Il s’agit notamment d’augmenter de plus de 1 000 milliards de wons, ou 760 millions d’euros, les crédits-investissements d’ici 2022, et de créer un fonds d’investissement d’une valeur de 450 milliards de wons, soit 340 millions d’euros, entre 2020 et 2022 afin d’aider les entreprises créatives.Autre plan annoncé. Il porte sur les investissements dans les contenus comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, considérées comme les services essentiels de la 5G.Le dernier pilier de la stratégie consiste à tirer parti de la popularité à l’étranger de la hallyu, la vague culturelle coréenne, afin d’explorer davantage de débouchés pour les contenus sud-coréens et d'attirer plus de touristes étrangers dans le pays.L’exécutif espère que si toutes ces mesures sont menées à bien, l’industrie sud-coréenne du contenu pourra afficher un chiffre d’affaires de 150 000 milliards de wons et exporter 13,4 milliards de dollars par an d’ici 2022.