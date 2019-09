Moon Jae-in s’entretient avec le secrétaire général de Reporters sans frontières

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu ce matin le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire, à la Maison bleue. Une rencontre inédite entre un chef d’Etat sud-coréen et la délégation de cette organisation.Lors de l’entrevue, Moon Jae-in a remercié l’ONG d'avoir fait connaître au monde les efforts des journalistes, des citoyens et du gouvernement sud-coréens pour bâtir un pays plus équitable, démocratique et apaisé.Selon le locataire de la Cheongwadae, les capitaux de la presse et des publicitaires, la concurrence pour publier au plus vite, et la circulation de « fake news » portent préjudice à l’équité et à la liberté de la presse en Corée du Sud.C’est-à-dire que les médias du pays sont libres du pouvoir politique, mais toujours contraints par les capitaux et la concurrence. La presse suscite du reste l’affrontement et la haine au sein de la population. Dans ce sens, Moon a ajouté que les médias se devaient de respecter l'équité pour le développement sain de la société.Le leader sud-coréen a ensuite affiché son soutien à la Déclaration internationale sur l'information et la démocratie, adoptée l’an dernier par RSF. Il a également manifesté son intention de rejoindre le Partenariat international sur l’information et la démocratie, un corps consultatif intergouvernemental.De son côté, Deloire, qui s’est dit ravi de cette décision, a souhaité que la Corée du Sud s’impose en Asie comme une référence en matière de démocratie et de liberté de la presse.Cette année, le pays du Matin clair s’est classé 41e parmi 180 pays selon l’indice de la liberté de la presse. Un classement publié chaque année par RSF.