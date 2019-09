David Stilwell souligne l’importance de la coopération sécuritaire Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Asie orientale et le Pacifique a réaffirmé que l’administration Trump faisait toujours de la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée de la Corée du Nord l’une de ses priorités diplomatiques. David Stilwell a fait ces remarques dans un document présenté en amont d’une audition qui doit se tenir aujourd’hui au sein d’une sous-commission de la Chambre des représentants.Le haut diplomate y a précisé que les USA s’appliquaient toujours aux objectifs définis par Donald Trump et Kim Jong-un lors de leur premier sommet, en 2018 à Singapour, ajoutant que Washington était prêt à relancer les négociations de travail avec Pyongyang afin d’échanger sur les moyens d’atteindre ces objectifs, qui consistent à réaliser des avancées vers le désarmement nucléaire complet du pays communiste.Stilwell a également indiqué que son pays restait en coordination étroite avec ses alliés et partenaires dans l’Asie-Pacifique, en particulier la Corée du Sud et le Japon, comme dans le monde entier, pour assurer l’application continuelle des sanctions déjà imposées à l’encontre du royaume ermite. Il a alors souligné que d’énormes efforts étaient déployés pour élargir la coopération sécuritaire entre Washington, Séoul et Tokyo.Il aurait de cette manière voulu soulever la nécessité de régler au plus vite le conflit sud-coréano-japonais, qui risque de compliquer cette coopération à trois, face à la menace nord-coréenne.