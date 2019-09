Début de la 74e session de l’assemblée générale des Nations unies

Photo : YONHAP News

Coup d’envoi hier de la 74e session de l’assemblée générale des Nations unies. Son président Tijjani Muhammad-Bande l’a déclarée ouverte.Le débat général, considéré comme le point d’orgue de l’assemblée, est programmé du 24 au 30 septembre. Nombre de chefs d’Etat et de gouvernement doivent s’y exprimer. Le président sud-coréen le fera le 24 septembre, et ce pour la troisième année consécutive.En marge de ces assises, Moon Jae-in aura une nouvelle entrevue avec son homologue américain.Quant à la Corée du Nord, qui est elle aussi membre de l’Onu, elle ne dépêchera pas sa délégation cette année. C’est son ambassadeur à l’organisation internationale Kim Song qui prendra la parole le dernier jour du débat général.Entre 2016 et 2018, son ministre des Affaires étrangères Ri Yong-ho était présent. Son absence est interprétée comme une stratégie de négociation visant à presser Washington de faire des concessions, alors que la guerre des nerfs se poursuit entre les deux pays, en amont de la reprise prochaine de leurs discussions de travail sur le nucléaire.