La part de la population séoulienne âgée de 65 ans et plus dépasse 14 %

Le vieillissement s’accélère en Corée du Sud, en particulier dans sa capitale, où la part de la population âgée de 65 ans et plus a dépassé 14 %.A en croire les données communiquées par la municipalité de Séoul, à la fin de l’an dernier, la capitale comptait un total de 10 049 604 habitants. 14,4 % d’entre eux avaient plus de 65 ans. Elle est ainsi devenue une société âgée, selon le critère des Nations unies. Et en 2026, elle serait une société « super âgée », avec une part de plus de 20 %.La municipalité prévoit par ailleurs qu’à la fin de cette année ou au premier semestre 2020, la population devrait chuter en dessous des 10 millions. Car ces trois dernières années, le nombre de personnes qui abandonnent la capitale pour aller vivre ailleurs est d’environ 80 000 plus élevé par an en moyenne que celui des individus qui y emménagent.