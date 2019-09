Le nombre de ménages composés d’une ou deux personnes montera en flèche d'ici 2047

Photo : YONHAP News

En 2047, trois ménages sur quatre seront composés d’une ou deux personnes. Telles sont les données sur l’évolution des ménages pour la période de 2017 à 2047, publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Ceux qui vivent seul ou à deux représentaient 55,2 % de la population il y a deux ans, mais le chiffre s’élèvera à 72,3 % 30 ans plus tard.A propos des foyers composés d’un seul membre, les trentenaires et les vingtenaires étaient les plus nombreux en 2017, mais les septuagénaires et les sexagénaires prendront leur place en 2047. Le nombre des plus de 65 ans qui vivent sans compagnie triplera pour atteindre 4,05 millions.La proportion de monoménages devrait s’établir à 35,7 % en 2037, soit un niveau inférieur au Japon (39 %), mais plus élevé que le Royaume-Uni (33,1 %), le Canada (30,2 %) et la Nouvelle-Zélande (27,8 %).En matière de composition des foyers, les familles constituées de deux parents et d’enfants représentaient le poids le plus important avec 31,4 % en 2017. Mais d'ici 30 ans, leur nombre sera divisé par deux et elles se verront remplacées par les célibataires qui atteindront 37,3 % de l'ensemble.Le nombre total des ménages, qui était de 19,6 millions en 2017, atteindra un pic en 2040 avec 22,7 millions, avant de descendre à 22,3 millions en 2047.Quant à l’âge médian du chef de famille, il passera de 51,6 à 64,8 ans pendant la période de 2017 à 2040, et la proportion de femmes progressera de 30,4 % à 39,2 %.