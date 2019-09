Le réacteur nucléaire de recherche sud-coréen « Hanaro » labélisé ICERR

Photo : YONHAP News

« Hanaro », le seul réacteur nucléaire de recherche en Corée du Sud, a été désigné comme Centre international basé sur un réacteur de recherche (ICERR) par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Il s’agit d’une structure à usage polyvalent située à Daejeon, construite uniquement avec des technologies sud-coréennes.Le directeur de l'Institut de recherche de l'énergie atomique de Corée (KAERI) a reçu ce titre lors de la 63e conférence générale de l’AIEA, qui s’est tenue hier à Vienne, en Autriche.L’organisme sélectionne des installations dotées d’un service de formation, d’entraînement et de R&D après des examens rigoureux. Ce afin d’élargir l’exploitation des réacteurs à usage de recherche et d’empêcher les pays en développement sans expérience de se servir des réacteurs.Parmi les 47 réacteurs de la sorte qui existent en Asie-Pacifique, celui du pays du Matin clair est le premier à être labélisé ICERR. A l’échelle mondiale, la Corée du Sud est le cinquième pays après la France, la Russie, la Belgique et les Etats-Unis.Dans les ICERR sont inclus également les installations d’utilisation de faisceaux de neutrons froids et chauds, celles de production d’isotope, d’examen des matières irradiées ainsi que le centre de formation sur l’énergie nucléaire.