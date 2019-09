Séoul disposé à participer à la reconstruction des installations pétrolières saoudiennes

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu au téléphone aujourd’hui avec le le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salman, alias MBS. L’occasion pour Moon Jae-in de souhaiter que les installations d’Aramco attaquées par des drones soient rétablies au plus vite, et d’exprimer sa solidarité avec Riyad. C’est ce qu’a annoncé sa porte-parole Ko Min-jung.Le chef de l’Etat a également dénoncé les attaques, les qualifiant de menace pour la sécurité non seulement de la Corée du Sud, mais aussi du monde entier. Et d’ajouter que la communauté internationale a besoin d’y réagir avec fermeté, et que son gouvernement soutient les efforts internationaux pour lutter contre le terrorisme.Le locataire de la Maison bleue en a profité pour annoncer que son pays est prêt à participer, si nécessaire, à la reconstruction des infrastructures touchées, affirmant que l’Arabie saoudite est son premier fournisseur de brut. De fait, l’an dernier, le pays du Matin clair lui en a acheté quelque 320 millions de barils. Ce qui représente 30 % de ses importations totales.Pour sa part, l’homme fort du royaume a manifesté sa gratitude et a souligné que la communauté internationale devait s’unir pour empêcher de telles attaques de se reproduire.