La Corée du Sud, invitée d’honneur du Salon du livre suédois de Göteborg

Photo : YONHAP News

Le Salon du livre suédois de Göteborg s’ouvrira le 26 septembre. Or, en cette année qui marque le 60e anniversaire de l’établissement des relations entre la Suède et la Corée du Sud, celle-ci est son invitée d’honneur. C’est ce qu’on a appris de l’association sud-coréenne de maisons d’édition.Appelé aussi Foire du livre de Göteborg, ce festival est organisé chaque année depuis 1985. Il s'agit du plus important rendez-vous littéraire de Scandinavie et du deuxième plus grand en Europe après celui de Francfort.Pendant quatre jours, 40 pays ouvriront quelque 800 stands. Au programme : plus de 300 rencontres et conférences. Neuf écrivains sud-coréens y participeront. Parmi eux, la célèbre romancière Han Kang.