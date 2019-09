Commandement des GIs en Corée du Sud : 15 anciennes bases sont prêtes à être rendues à Séoul

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis sont prêts à rendre à la Corée du Sud 15 anciennes bases militaires situées dans le pays. C’est ce qu’a affirmé hier le commandement des GI’s stationnés dans la péninsule.Selon ce dernier, ces bases ont déjà été évacuées et fermées. En ce qui concerne la base de Yongsan, en plein centre de la capitale, les cinq zones constituant le site sont également prêtes à être restituées dès l’été dernier. Le commandement a ajouté qu’il s’était engagé à rendre ses bases à la Corée du Sud en vertu d’une série d’accords bilatéraux, tels que le plan de partenariat sur le terrain (Land Partnership Plan, LPP) signé en 2002, le plan sur le déplacement de la base de Yongsan (YRP) de 2004, et l'accord sur le statut des forces américaines en Corée du Sud (Sofa).Ces propos interviennent alors que le gouvernement sud-coréen a décidé, le 30 août dernier, de procéder activement à la restitution anticipée des 26 bases américaines. Les GIs ont déménagé leurs installations à Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi près de Séoul, et ce suivant le plan de redéploiement des forces US en Corée du Sud. L’exécutif envisage également d’entamer le processus de restitution de la base de Yongsan avant la fin de cette année.