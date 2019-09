Le Congrès américain favorise les retrouvailles entre les expatriés coréens et leurs proches au Nord

Photo : YONHAP News

Le Congrès américain a enjoint à l’administration Trump d’œuvrer activement pour les retrouvailles entre les Coréens expatriés aux Etats-Unis et leurs proches en Corée du Nord.C’est le député démocrate Brad Sherman qui a fait cette demande au secrétaire d’Etat adjoint pour l’Asie orientale et le Pacifique David Stilwell, lors d’une audition aujourd'hui au sein de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants.Selon Sherman, le temps presse maintenant que ces expatriés prennent de l’âge sans pouvoir revoir leurs proches depuis leur séparation par la guerre. Il a alors exhorté le gouvernement à faire en sorte qu’ils se rendent eux-mêmes en Corée du Nord ou retrouvent leurs familles par visioconférence, et à en discuter lors des négociations de travail avec le régime de Pyongyang.Stilwell a répondu que c’était une très bonne idée et qu’il la transmettrait à Steve Biegun, qui est le représentant spécial du département d’Etat pour le pays communiste.Précédemment, le comité pour la réunion entre les Coréens aux Etats-Unis et leurs familles au nord du 38e parallèle a remis au département d’Etat une liste de 105 personnes souhaitant retrouver les leurs qui vivent au Nord.