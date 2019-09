Accord militaire intercoréen : les actes d’hostilité près des frontières ont cessé net

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, cela fait un an jour pour jour que les armées des deux Corées ont signé un accord militaire à l’occasion de la visite du président de la République Moon Jae-in à Pyongyang.Hier, à la veille de cet anniversaire significatif, le ministère de la Défense a donné un « satisfecit » quant à l’application de ce texte, en saluant notamment le fait que les actes d’hostilité armés près des frontières se sont arrêtés net, que ce soit sur terre, en mer ou dans l’espace aérien.Dans un document rédigé pour faire le point en la matière, le ministère a par ailleurs expliqué maintenir la ligne directe (hotline) avec les autorités militaires nord-coréennes. Parmi d’autres points convenus, ont été achevés notamment le désarmement de la zone de sécurité commune (JSA), le retrait de quelques postes de garde dans la zone démilitarisée (DMZ) à titre exemplaire, le déminage des zones d’exhumation des restes des soldats tombés pendant la guerre de Corée et la construction de routes dans ces régions.En revanche, plusieurs projets n’ont pas encore été concrétisés, tels que le travail en commun et la liberté de circulation dans la JSA, le démantèlement de tous les postes de garde dans la no man's land, l’exhumation conjointe des dépouilles de soldats à Arrow Head et la navigation libre des bateaux civils dans les estuaires du fleuve Han.Dans la foulée, le ministère s’est engagé à élaborer des moyens concrets afin de réaliser ces projets à travers des consultations de travail avec le Nord.